英国オックスフォード大学での研究を経て、糖と脳の研究分野で国際的に評価されている医師の下村健寿氏。そんな下村氏は、認知症やアルツハイマー病予防の“特効薬”として「運動」の重要性を挙げる。なかでも近年の研究では、ある筋肉を意識して歩くことで、その効果がさらに高まる可能性が見えてきたという。アルツハイマー病予防のカギを握る“スーパー筋肉”の正体とは。 【画像】『糖毒脳 い