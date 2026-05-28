２０２４年に北海道森町で起きた貨物列車の脱線事故について、国の運輸安全委員会が調査報告書を公表し、破断したレールは海水の塩分によって腐食した可能性があると指摘しました。２０２４年１１月、ＪＲ函館線の森―石倉駅間にある鷲ノ木道路踏切道で、札幌方面に走行中の貨物列車が脱線しました。報告書によりますと、踏切付近の右側のレールがおよそ４メートルにわたって破断していて、列車が通過した