今回紹介するのは、ニコニコ動画に投稿された『【3D解説】マスターキーの仕組みってどうなってるの？【棒読みちゃん】』というもえ屋 Moeya 3Dさんの動画です。投稿者メッセージ（動画説明文より）3Dモデリングを駆使して、普段は見られない「マスターキーの仕組み」を2分でわかりやすく解説しました！﻿【3D解説】マスターキーの仕組みってどうなってるの？【棒読みちゃん】マスターキーは、なぜ複数の錠前を開けられる