＜リゾートトラスト レディス 初日◇28日◇グランディ那須白河ゴルフクラブ（福島県）◇6500ヤード・パー72＞国内女子ツアーは4日間大会が開幕し、第1ラウンドが進行している。午前組の最終組が前半9ホールを終えた。〈連続写真〉“シャット＆カット”が肝稲垣那奈子はフェードをこう打つ4アンダー・首位に但馬友。3アンダー・2位に森井あやめ、2アンダー・3位タイに吉澤柚月、イ・ミニョン、イ・イェウォン（ともに韓国）、宮澤