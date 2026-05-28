日本女子プロゴルフ協会が公式インスタグラムを更新。最近のトーナメントでは雨に降られて競技が短縮されたり、季節外れの寒さが戻ってきたりしているが、今週末は「夏日に迫る暑さ」との予報が出されている。そこで「天候に負けずに戦う選手たち」に、大きな寒暖差に対してどのような対策をしているのかを質問した動画を投稿した。【動画】北海道出身なのに寒さが苦手！ 人気プロの意外な告白寒さ対策としてウェアで調整している