海水温の上昇で漁業も変化を迫られる中、国産の養殖サーモンが注目されています。大手水産会社が本格参入するほか、飲食店やスーパーも盛り上げに一役買っています。国も事業の成長性に期待。輸入サーモンとは違った魅力や可能性を取材しました。■「とる漁業から育てる漁業へ」森圭介アナウンサー「大手水産会社のニッスイが27日、国産の養殖サーモン事業についての説明会を行いました。『世界的に養殖の生産量は増えています。中