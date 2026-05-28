5月26日午後、新潟県上越市清里区の草むらから人骨の一部が見つかりました。警察が身元の特定を進めています。 5月26日午後3時すぎ、上越市清里区鶯沢地内で山菜採りをしていた60代女性から「林の中で人骨のようなものを見つけた」と110番通報がありました。 警察官が臨場したところ、下顎骨1片を発見。すでに白骨化していましたが、歯が複数本残っており、治療痕が確認されたことなどから人骨と判断したということです。 現場