俳優・水上恒司が主演する日韓合作の映画『TOKYO BURST-犯罪都市-』（5月29日公開）において、数々のアクションシーンの裏側に迫るスペシャルメイキング映像が解禁となった。【動画】映画『TOKYO BURST-犯罪都市-』”アクション”メイキング映像同作は、新宿中央署の新人刑事・相葉四郎（水上）と、ソウル警察庁からやってきたエリート刑事・チェ・シウ（東方神起・ユンホ）が、強烈な悪人集団に立ち向かう物語。ヴィラン役と