9日の前走エプソムCで2着のステレンボッシュ（牝5＝宮田、父エピファネイア）は登録済みの安田記念（6月7日、東京芝1600メートル）の鞍上がダミアン・レーン（32）に決まった。27日、社台グループオーナーズが発表。新コンビで24年桜花賞以来の勝ち星を目指す。デビュー前から管理していた国枝栄師（71）の定年引退に伴って今春に宮田厩舎へ。前走が転厩2戦目だった。