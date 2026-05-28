気象予報士の木原実氏（65）が28日までにインスタグラムを更新。自身が担当する日本テレビ系「news every.」のお天気コーナー出演者との26年ぶりとなる再会を報告した。木原氏は、「そらジローのお天気コーナー」に出演した一般の子どもたちの動画をインスタグラムにアップしているが、今回の投稿では、生後5カ月という双子の赤ん坊を紹介するとともに「そして！双子のお母さん26年前に麹町のお天気コーナーに出演してました26