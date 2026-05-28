5月19日放送のライオンズナイターでは、前橋・上毛新聞敷島球場で行われた西武―ロッテ10回戦の試合前に、埼玉西武ライオンズの西口文也監督にインタビューした模様を放送した。今シーズンのキャッチャー起用について訊いた。 ――2月のキャンプからずっとファームにいた佐藤隼輔はいま勝ちパターン継投の中に戻ってきたということですか？ 西口「接戦の場面というところで