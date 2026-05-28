マッサージや整体がその場だけは効く理由 マッサージや整体に行っても翌日には腰痛が復活するのはなんで？ ●緩和の鍵は副交感神経にありマッサージは腰痛だけでなく、疲労回復やリフレッシュの観点で広く好まれています。マッサージに通ったおかげで腰痛が治ったと言う人も多くいます。しかし、実際には完全に治ったのではなく、一時的に緩和されたということが多く、時間が経つと痛みが戻ることが多