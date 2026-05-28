キノコに含まれるビタミンDを増やす方法 日光浴キノコでビタミンDをかさ増し！？ アキノコのビタミンDをさらに増やす裏ワザ 36ページで触れましたが、ビタミンDは食事からだけでなく日光（紫外線のUVB）を浴びることでも得られるため、サンシャインビタミンとも呼ばれます。じつはキノコにも日光浴をさせるとビタミンDの含有量がアップするのです。 *¹⁹ある実験では、市販の干しシイタケを直射日光に14時