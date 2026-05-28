グルメマンガの金字塔として、今なお根強い人気を誇る『ザ・シェフ』。 天才的な腕前を持ちながら、孤高の存在として描かれる主人公・味沢匠（あじざわ たくみ）のクールな魅力に惹かれる読者は少なくありません。 今回は第6話「ミシュラン方式②」のエピソードから、彼のブレない信念とカッコよすぎる名シーンをご紹介します。 覆面調査員の評価すら気にしない孤高の天才 レストランの評価を決め