落下したコンクリート片岡山市提供 5月に岡山市の小学校と中学校で劣化したコンクリート片が落下したことを受け、小学校、中学校、義務教育学校で緊急点検が行われました。 市の学校施設課によりますと、5月22日から27日にかけて、市内124校で教職員が「外部渡り廊下の天井および軒裏・庇裏のコンクリート部分」を見回り、目視で点検しました。 その結果、8校で落下の形跡が確認され、25校で落下の