東京時間10:52現在 東京金先物APR 27月限（TOCOM） 1グラム＝23364.00（-294.00-1.24%） ＮＹ金先物AUG 26月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝4448.20（-33.30-0.74%） ※東京金先物は5分程度の遅れ 米軍のイラン軍事施設攻撃を受けたドル高警戒で金先は売りが出ている。