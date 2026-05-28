巨人が大きな試練を迎えている。阿部慎之助監督が都内の自宅で長女に暴行をふるった容疑で25日に現行犯逮捕されると、釈放された26日に球団事務所で記者会見を開いて辞任を発表した。橋上秀樹オフェンスチーフコーチが監督代行として、交流戦からシーズン終了まで指揮をふるうことが決まったが、来季の監督人事については、山口寿一オーナーがメディア取材に白紙を強調している。チーム立て直しの舵取りを託される次期監督の行方