USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK5.455.165.115.90 1MO6.495.125.736.44 3MO7.285.406.346.68 6MO7.935.716.937.05 9MO8.225.957.327.21 1YR8.486.297.727.40 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK5.567.985.82 1MO6.447.905.98 3MO7.088.286.31 6MO7.798.756