物故者を取り上げてその生涯を振り返るコラム「墓碑銘」は、開始から半世紀となる週刊新潮の超長期連載。今回は4月29日に亡くなった佐藤愛子さんを取り上げる。＊＊＊【写真を見る】若かりし頃の佐藤愛子さん「私はこう考える」1969年に直木賞を受賞した佐藤愛子さんは卒寿を超えてから再び注目を浴びた。2016年に出版したエッセイ『九十歳。何がめでたい』（小学館）が100万部を突破するベストセラーとなったのだ。デパー