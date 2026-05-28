しいたけの旨味成分「グアニル酸」がすごい！ しいたけの旨味成分である「グアニル酸」は血液をサラサラにしたり、血圧を下げる効果があるといわれています。そんなしいたけの旨味を存分に堪能できるシンプルで簡単なレシピをご紹介します。 じっくり加熱をして旨味を引き出す 1. しいたけの上にバターをのせて蒸し焼きにする 2. しんなりしたら醤油をかけて完成 箸が止まらないおいしさ つくれぽ（作りましたフォトレ