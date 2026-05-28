２３日、上海市徐匯区の湖南路で米国人観光客と記念写真を撮る劉礼超さん（左）。（上海＝新華社記者／陳浩明）【新華社上海5月28日】外国人の中国旅行ブームが続く中、上海市はますます多くの外国人観光客にとって最初の訪問地となっている。かつて金融機関に勤務していた劉礼超（りゅう・れいちょう）さんは、海外顧客のサイクリングに初めて同行した際、自転車をこぐリズムが、異なる文化背景を持つ人を自然にリラックスさせ