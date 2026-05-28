◇ア・リーグホワイトソックス15―2ツインズ（2026年5月27日シカゴ）ホワイトソックスは27日（日本時間28日）、本拠地でのツインズ戦に今季最多15得点を奪い、大勝した。村上宗隆内野手（26）は「2番・DH」で先発出場し、7回にリーグ単独トップの20号ソロをマークするなど4打数2安打の活躍。6回にはメジャー初盗塁も決めた。20本塁打は8年連続の大台到達。盗塁記録も8年連続となった。ツインズは、大量失点で8回には野