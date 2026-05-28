【ロサンゼルス＝帯津智昭】米大リーグ・ホワイトソックスの村上宗隆は２７日、本拠地でのツインズ戦に２番指名打者で出場し、七回に３試合連続本塁打となる２０号ソロを放った。日本選手でシーズン２０本塁打に到達するのは、松井秀喜、大谷翔平、鈴木誠也に続いて４人目。新人では、２０１８年に２２本塁打を放った大谷に次いで２人目となった。１３―１の七回、右腕アダムスの外角低めの直球を左中間スタンドに運んだ。