サッカーW杯北中米大会（来月11日開幕）に臨む日本代表は合宿休養日から一夜明けた28日、千葉市内で活動を再開した。この日からMF遠藤主将、DF板倉、DF冨安が新たに合流。初日の25日から参加しているFW上田、MF堂安、佐野海、中村ら一部の欧州組に加え、DF長友ら国内組全3選手も含めた計16人で調整した。今後、MF伊東らも順次合流する。▽28日の合宿参加選手【GK】早川友基（鹿島＝27）大迫敬介（広島＝26）【DF】長友佑都（