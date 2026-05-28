ウクライナのゼレンスキー大統領は、アメリカのトランプ大統領宛てに書簡を送り、弾道ミサイルを迎撃できる防空システム「パトリオット」のミサイルの供与を要請したと明らかにしました。ゼレンスキー大統領は27日、SNSでロシアの大規模な攻撃を念頭に「今の状況は迅速かつ効果的な行動を必要としている」とした上で、トランプ大統領とアメリカ議会宛てに書簡を送ったことを明らかにしました。ロイター通信などによりますと、書簡