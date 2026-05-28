シンガー・ソングライターのハナフサマユが28日までにインスタグラムを更新。結婚を報告した。ハナフサは「この度、結婚いたしましたことをこの場でご報告させていただきます」と伝え、「想いの全部はサブスクに載せましたが変わらないものを抱きしめて門出として自分がこれから進む道全てを愛していけるよう、そして私の音楽を愛してくれているみなさんに色んな感情を歌に乗せて最高を届けられるよう精進します！今後ともよろし