ダイナミックマッププラットフォームが３日ぶりに急反発した。同社は２８日の寄り前に、慶応義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科の白坂成功研究室との共同研究で進めてきた空間情報インフラに関する研究論文が、国際学会において採択されたと発表。これを手掛かりとした買いが集まったようだ。 ７月１０日に国際学会「ＩＩＡＩＡＡＩ２０２６」内の特別セッションにおいて論文を発表する予定。空間