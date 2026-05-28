日本プラストはしっかり。２７日取引終了後、７万７５００株（自己株式を除く発行済み株数の０．４％）を上限に２８日朝の東京証券取引所の自己株式立会外買付取引（ＴｏＳＴＮｅＴ－３）で自社株を取得すると発表した。買い付け価格は２７日終値の４６４円。東証の自己株式立会外買付取引情報によると、日本プラストは予定通り買い付けを実施し、上限株数を取得した。 出所：MINKABU PRESS