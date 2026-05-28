ＲＯＸＸが３日ぶりに反発している。２７日の取引終了後に、採用支援サービス「ＺキャリアＡＩ面接官」がダイブの学生アルバイト採用に導入されたと発表しており、好材料視されている。 拡大する有効応募数への対応に向けて試験導入を開始した。今後は、ダイブが提供するリゾートバイト求職者向けアプリ「公式リゾートバイトアプリ」にＡＩ面接を組み込み、応募から面接実施まで一気通貫かつシー