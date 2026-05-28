スクウェア・エニックス・ホールディングスが大幅続落している。同社は２７日、主力ゲームの「ドラゴンクエスト１２」に関し、新たな体制でリスタートを行うと発表した。タイトル名は「ドラゴンクエスト１２選ばれし運命の炎」から「ドラゴンクエスト１２夢の彼方へ」に改め、ロゴを一新する。発売時期と対応機種は未定とした。開発期間の長期化を懸念した売りがかさんだようだ。 出所：MINKABU PRESS