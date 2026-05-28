午前１１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は８２３、値下がり銘柄数は６８３、変わらずは５５銘柄だった。業種別では３３業種中１８業種が上昇。値上がり上位に建設、輸送用機器、倉庫・運輸、ゴム製品など。値下がりで目立つのは非鉄金属、保険、情報・通信など。 出所：MINKABU PRESS