開催：2026.5.28 会場：ＰＮＣパーク 結果：[パイレーツ] 4 - 10 [カブス] MLBの試合が28日に行われ、ＰＮＣパークでパイレーツとカブスが対戦した。 パイレーツの先発投手はバッバ・チャンドラー、対するカブスの先発投手はジェームソン・タイヨンで試合は開始した。 1回表、5番 イアン・ハップ 6球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでカブス得点 PIT 0-2 CHC