言いたいことをはっきり言わないくせに、周囲に汲み取ってもらうことを内心期待している。「別に何もありません」と言っていたはずなのに、陰で「助けてくれない上司」と悪い噂を立てられる……こうした“面倒くさい人”が抱えている、独特な「甘えの心理」とは？（心理学博士 MP人間科学研究所代表榎本博明）※本記事は『【新装版】かかわると面倒くさい人』（日経プレミアシリーズ）から抜粋・再編集したものです。常に不満げ