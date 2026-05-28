韓国・釜山（プサン）で車を運転中に歩道に突っ込み、2人を死傷させた70代女に禁錮刑が言い渡された。【画像】日本人夫婦重傷、生後9カ月女児死亡…韓国70代ドライバーの事故現場釜山地裁・東部支院・刑事4単独のイ・ボムヨン判事は5月28日、交通事故処理特例法（致死）違反の容疑に問われた70代の女Aに禁錮3年を言い渡した。裁判部は「Aが車両衝突事故の発生に動揺したとしても、ペダル操作は運転において最も重要かつ基本的なこ