日本サッカー協会（JFA）は５月27日、北中米遠征に臨むU-19日本代表のメンバー25人を発表した。U-19メキシコ代表やU-19アメリカ代表と国際親善試合を戦うほか、北中米ワールドカップを戦う日本代表のトレーニングパートナーを務める予定となっている。この一報に反応したのが韓国メディア『Xports News』だ。「日本がまさかこんなことをするとは！型破りなワールドカップのトレーニングパートナー。U-19日本代表は親善試合を