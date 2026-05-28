【その他の画像・動画等を元記事で観る】 XGがコラボレーションしたG-SHOCKの新モデル“GM-S5600XG”“GMA-S110XG”が、カシオ計算機より6月12日に発売されることが決定。 あわせて新ビジュアルが公開され、撮影時のメイキング＆インタビュー映像もカシオ計算機公式YouTubeチャンネルにて公開された。 ■“ブレない強さ”の理由は「どんな時も前を向いて、成長と進化をし続けること」（JURIN） XGは、J-POPやK