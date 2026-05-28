【その他の画像・動画等を元記事で観る】 日向坂46の大野愛実が、『週刊少年チャンピオン』26号（5月28日発売）の表紙＆巻頭グラビアに登場している。 ■Tシャツ＋サロペット姿やパジャマ姿、大人っぽいワンピ姿も 発売中の最新シングル「Kind of love」でフロントメンバーを務める日向坂46 五期生の超新星、大野愛実が週チャン初登場。 Tシャツ＋サロペット姿で大好きだというシャボン玉を吹く姿から、パジャマに身