28日11時現在の日経平均株価は前日比109.20円（0.17％）高の6万5108.61円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は823、値下がりは683、変わらずは55。 日経平均プラス寄与度トップはＴＤＫ で、日経平均を116.15円押し上げている。次いでファストリ が92.52円、村田製 が64.36円、太陽誘電 が59.50円、京セラ が29.23円と続く。 マイナス寄与度は146.42円の押し下げでＳＢＧ がトップ。以下、アドテスト が65.17円、ソ