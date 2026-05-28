北京市内で5月27日、2026年貧困削減・発展ハイレベルフォーラムにおいて世界貧困削減・発展パートナー連盟の発足が宣言されました。この連盟は中国と53カ国、9つの国際機関が共同発起したもので、世界の貧困撲滅事業が新たな段階へ進む上での重要な一歩とされます。（提供/CGTN Japanese）