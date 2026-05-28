日本発グローバルグループ&TEAMが4月にリリースした3rd EP『We on Fire』が、現地時間27日に米国ビルボードが発表した最新チャート（5月30日付）のメインアルバムチャート「Billboard 200」の52位に初登場した。自身初のチャートインを果たした。【写真】初ツアーファイナル公演のメンバー9人ソロショット「Billboard 200」は、フィジカル盤の販売量、デジタル音源のダウンロード数、ストリーミング回数などを総合し、全米