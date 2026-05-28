特殊詐欺の被害金追跡のイメージ警察庁は28日、みずほ銀行など大手9行と特殊詐欺の被害金追跡に関する協定を締結した。犯罪グループは被害金を複数の口座に移し、マネーロンダリングする。都道府県警は警察庁経由で銀行に送金先をオンラインで照会し、早ければ即日回答を得られるようになる。早期の口座凍結で被害回復を図り、容疑者摘発につなげる。運用は6月1日から。これまで被害者から申告を受けた警察は、金融機関に郵送