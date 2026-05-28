第97回都市対抗野球大会東海地区2次予選（岡崎レッドダイヤモンドスタジアム）が28日、開幕した。2年ぶり8度目の本大会出場を狙う東海理化は、武藤健司主将（28）が不動の4番として打線をけん引。予選敗退に終わった昨年の雪辱を果たすべく、今予選に向けての意気込みを明かした。「去年は悔しい結果になりましたが、今年は新人も5人加わり、例年に比べてパワーアップしている。これまでは予選が近づくにつれてプレッシャーが