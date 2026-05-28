お笑いコンビ、南海キャンディーズの山里亮太（49）が27日深夜放送のTBSラジオ「水曜JUNK山里亮太の不毛な議論」（水曜深夜1時）に生出演。19年6月、女優蒼井優（40）との結婚を発表した際、先に報告した芸能界の重鎮たちの名前を明かした。同番組の前の時間帯で見取り図のリリーが「スタンド・バイ・見取り図」（水曜深夜0時）内で結婚を発表。番組冒頭、リリーの結婚発表に驚き「連絡が来なかった」などと自虐的に語った上で、