「ホワイトソックス１５−２ツインズ」（２７日、シカゴ）ホワイトソックスの村上宗隆内野手が３試合連発となる２０号ソロを放ち、チームの大勝に貢献した。七回にマイドロスの満塁弾が飛び出して１３−１となった後、左翼席へアーチを描き、本拠地のファンは大熱狂となった。日本選手のルーキーとしては歴代１位の大谷翔平にあと２本に迫った。大谷は６５試合２６０打席目での到達。村上は５５試合２４０打席目での到達で