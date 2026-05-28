劇中の威厳ある“鬼平”からは想像しにくい素顔が次々と明かされた――。松本幸四郎主演『鬼平犯科帳』のファンイベント「第2回『鬼平犯科帳祭』」が26日・27日の2夜連続で東京・浅草公会堂で開催。幸四郎は観客に向けて突然、「無人日焼けサロンに行ったことはありますか?」と質問したが、果たしてその真意とは。松本幸四郎27日、最新作「密告」の上映後に登壇した幸四郎、尾美としのり、本宮泰風、浅利陽介、山田純大、久保田悠