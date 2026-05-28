「目黒蓮さん（29）演じる新キャラクター・和忠は、真田広之さん（65）演じる戦国最強の武将・吉井虎永と関係の深い役で、共演シーンも多いそうです。主演とエグゼクティブプロデューサーを務める真田さんは、撮影に全身全霊を懸けて臨んでいます。多忙を極めることもあり、無駄口をたたくようなことはほとんどないのだとか。目黒蓮さんはそういった真田さんの姿勢から刺激を受けているといいます」（映像制作関係者）カナダ・バン