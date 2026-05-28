ドジャース―ロッキーズ戦米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は27日（日本時間28日）、本拠地ロッキーズ戦に「1番・投手兼DH」で先発する。相手先発の菅野智之投手との投げ合いが注目される中、ドジャースが試合開始約4時間前に日本絡みの情報を公開。ファンから歓喜の声が上がった。注目の日本人対決となるこの日。ドジャース公式Xでは日本時間朝7時過ぎ、日本の人気アニメ「ONE PIECE」とのコラボが発表された。7月2日（