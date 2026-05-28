暑くなる季節は、ついラクな服ばかり選びがち。とはいえ、手抜き感が出てしまうのは避けたいところです。そんな40・50代女性におすすめしたいのが、【GU（ジーユー）】のキュロッツ。スカート見えする上品シルエットで、ラクなはき心地ながらきれい見えを叶えてくれます。今回は、オンオフ問わず活躍しそうな優秀パンツを、おすすめコーデとともにご紹介します。 値下げになっているので、マイサイズがあ