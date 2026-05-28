【モデルプレス＝2026/05/28】元SKE48の松井珠理奈が5月27日までに自身のInstagramを更新。手作り料理を公開し反響を呼んでいる。【写真】新婚の29歳元SKE「さすがのアレンジ」手作りのグルテンフリーパスタ◆松井珠理奈、手作りのグルテンフリーパスタ松井は「みんなの今日のごはんは何ですか〜！？私はパスタを作ったよ」とつづり、写真を複数枚投稿。グルテンフリーのパスタや米粉で作ったせいろ蒸しパンを披露している。松井は