猫があなたの「手を攻撃してくる」ときの理由5選 1.「もうやめて！」のサイン さっきまで気持ちよさそうにゴロゴロ言っていたのに、突然噛んでくることがあります。これは「なでられすぎて不快になった」というサインです。 猫は一定の刺激をずっと受けていると、感覚が過敏になり、それが苦痛に変わることがあります。 「もう十分満足したから触らないで！」という意思表示なので、決して飼い主を嫌いになっ